Reuters’a sızdı: AB’nin Pfizer /BioNTech aşısı için doz başına 15.5 euro ödedi

Pfizer/BioNTech aşısının Avrupa’da onay alması beklenirken, Reuters tarafından aşı fiyatlarına dair iç yazışmalar ortaya çıkarıldı. Buna göre Avrupa Birliği, doz başına 144,90 TL ödedi.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2020 Pazartesi, 14:24
Reuters’a sızdı: AB’nin Pfizer /BioNTech aşısı için doz başına 15.5 euro ödedi
Abone Ol google-news

Avrupa Birliği’nin Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısı için doz başına 15.5 Avro ödediği anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Reuters haber ajansının ulaştığı belgeye göre, AB, doz başına 15.5 Avro (144,90 TL)  ödemeyi kabul etti. İç yazışmalara dayandırılan habere göre AB, 300 milyon doz almak için yaptığı başvuruda fiyatı gizli tutmuştu.

ABD'nin aynı aşıya 100 milyon doz için gerçekleştirdiği anlaşmada, doz başına 19.5 (149,97 TL) dolar ödediği belirtildi.

Pfizer aşısını sipariş eden bazı ülkeler ise şu şekilde (milyon doz):

Kanada 20

İngiltere 40

Japonya 120

Peru 9,9

Meksika 15,5

Kaynak: BBC Türkçe/ Reuters




En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler