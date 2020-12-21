Reuters’a sızdı: AB’nin Pfizer /BioNTech aşısı için doz başına 15.5 euro ödedi
Pfizer/BioNTech aşısının Avrupa’da onay alması beklenirken, Reuters tarafından aşı fiyatlarına dair iç yazışmalar ortaya çıkarıldı. Buna göre Avrupa Birliği, doz başına 144,90 TL ödedi.
Avrupa Birliği’nin Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısı için doz başına 15.5 Avro ödediği anlaşmanın detayları ortaya çıktı.
Reuters haber ajansının ulaştığı belgeye göre, AB, doz başına 15.5 Avro (144,90 TL) ödemeyi kabul etti. İç yazışmalara dayandırılan habere göre AB, 300 milyon doz almak için yaptığı başvuruda fiyatı gizli tutmuştu.
ABD'nin aynı aşıya 100 milyon doz için gerçekleştirdiği anlaşmada, doz başına 19.5 (149,97 TL) dolar ödediği belirtildi.
Pfizer aşısını sipariş eden bazı ülkeler ise şu şekilde (milyon doz):
Kanada 20
İngiltere 40
Japonya 120
Peru 9,9
Meksika 15,5
Kaynak: BBC Türkçe/ Reuters
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