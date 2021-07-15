Reuters'tan Erdoğan analizi: Arka arkaya seçimi kazanmasının nedeni...

15 Temmuz 2021 Perşembe, 09:17

"Erdoğan’ın Türkiye’sinin Ekonomik Mucizesi Düşmeye Başladığında" başlığı ile yayınlanan analizde, Erdoğan'ın bir darbe girişiminde bulunmasından beş yıl sonra, iktidarının üçüncü on yılının, Türklerin refah, eşitlik ve istihdamının 2013'ten bu yana düştüğü ekonomik gerilemeyi tersine çevirip çeviremeyeceğine bağlı olabileceğine dikkat çekildi.

"Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılı olan 2023'te seçimlerle karşı karşıya" ifadeleri kullanılan analizde şunlar kaydedildi:

"Anketler, son üç yılda bir döviz krizi, keskin bir durgunluk ve koronavirüs pandemisinin ardından desteğinin düştüğünü gösteriyor.

Bazıları, Erdoğan'ın AK Partisi'nin kırsal kesim ve işçi sınıfı muhafazakarları arasında güçlü bir tabana sahip popülerliğini korumasına rağmen, iktidar koalisyonunun gayrı resmi bir muhalefet ittifakını takip ettiğini gösteriyor.

Bu yıl, Türkiye'nin 2020'de daralmadan kaçınan birkaç ülkeden biri olmasının ardından ekonomik büyüme yeniden hızlandı. Ancak son yılların zararı, gıda ve diğer temel mallarda yüzde 20 veya daha fazla enflasyon yaşandı."

Reuters’a konuşan derecelendirme kuruluşu Fitch Rating’in Direktörü Douglas Winslow, "Zorlu bir ekonomik zemin ile birlikte Erdoğan’ın anketlerine bakarsanız gelecek 12 ayın onun için seçime uygun bir zaman olmadığını görürsünüz" dedi.

Gini'nin gelir ve servet dağılımı endeksi, eşitsizliğin 2011'den bu yana arttığını, 2013'ten bu yana hızlandığını ve Erdoğan'ın görevdeki ilk on yılında (2006-2010'da) elde edilen büyük kazanımları ortadan kaldırdığını gösteriyor.

Reuters ayrıca, "Modern Türkiye’nin en uzun süre lideri olan Erdoğan, ekonomik krizlerin ardından yönetimi düzeltme ve ekonomiyi rahatlatma vaadiyle 2002’de göreve geldi. Ekonomiyi düzeltti ve o dönemde diplomatik hamlelerle dikkat çekti. Yoksulluk ve işsizlik düştü. Üç haneli rakamlarda olan enflasyon yüzde 5’lere düştü" yorumunu da yaptı.

SEÇİMİ KAZANMASININ NEDENİ

Makalede sağlık sisteminin Erdoğan'ın göreve geldiği 2003’ten beri yükseldiği belirtilirken, inşaat sektörünün ekonomiye güç verdiğini ve AKP’nin arka arkaya sekiz seçimi bu sayede kazandığına dikkat çekildi.

ON YILLIK REFAH

Modern Türkiye'nin en uzun süredir hizmet veren lideri, Erdoğan'ın çocuğu gibi gördüğü AKP'si, 1970'lerden bu yana yaşanan en kötü düşüşün ardından 2002'de, Türkleri daha iyi bir yaşam için endişelendiren kötü yönetim ve durgunluklardan kopartma vaadiyle iktidara geldi.

"Erdoğan dokunulmaz görünüyordu" sözlerine yer verilen makalede, "Eşi benzeri görülmemiş hükümet karşıtı protestoların Türkiye'yi kasıp kavurduğu ve daha büyük ekonomik ivme kazanırken küresel olarak gelişmekte olan piyasaların sancılı bir finansal çıkışla karşılaştığı 2013'te işler değişmeye başladı" ifadeleri kullanıldı.

Analizde, Erdoğan hükümetinin 2013'te İstanbul Gezi Parkı'nda başlayan protestoları bastırdığında pek çok kişiyi şok ettiği belirtildi.

Reuters'a konuşan Sabancı Üniversitesi sosyoloji bölümünde yardımcı doçent olan Ateş Altınordu, baskıların "AKP'yi yeni bir kuruluş olarak kristalleştirdiğini ve popüler akımın onlara karşı döndüğünü gösterdiğini" söyledi.

Altınordu, "2013'ten bu yana AKP ve Erdoğan, ekonomiye muhtemelen çeşitli şekillerde zarar veren otoriterliği daha da artırmak için harekete geçti. "Daha az medya özgürlüğü ile daha izole ve merkezi bir karar alma moduna girdiler. Dolayısıyla muhtemelen daha fazla politika hatası yapıyorsunuz, tepkinizi kaybediyorsunuz ve yolsuzluğa çok daha fazla yer açılıyor" dedi.