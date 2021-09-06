Reyting savaşını kaybetti: Kanal D'nin iddialı dizisi 'Aşkın Tarifi' final yapıyor

06 Eylül 2021 Pazartesi, 16:42

Yaz sezonu dizilerinden olan, Kadir Doğulu ve Serra Arıtük'ün başrolünü canlandırdığı Aşkın Tarifi dizisin seyirciyi üzen haber geldi.

NTC Medya tarafından hazırlanan dizinin düşük gelen reytingleri final kararı alınmasında sebep oldu. Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün olduğu, Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz gibi önemli isimlerin de kadrosunda yer aldığı Aşkın Tarifi, dizisi 13. bölümde final yapyor.

Aşkın Tarifi 13. bölümü 6 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

AŞKIN TARİFİ FİNALİNDE NELER YAŞANACAK?

Fırat, Taylan’ın hain planı yüzünden hem restorandan hem de Naz’dan sonsuza kadar ayrılmaya karar verecek. Naz bunun üzerine restoranı Şebnem’e devrederek bir daha dönmemek üzere Fransa’ya gitmeye karar verecektir. Başlangıçtan bu yana Naz ile Fırat’ın aşkı, geçecekleri bu en büyük sınavı yenebilecek midir?