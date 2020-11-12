RG-Eylül'de 1,127 teşvik belgesi verildi, 332 belge iptal edildi
Türkiye genelinde, Eylül ayında toplam 1,127 kurum ve kuruluşa yatırım teşvik belgesi verilirken, 332 kurum ve kuruluşun belgesi de çeşitli nedenlerle iptal edildi.
Resmi Gazete'nin bugünü sayısında yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre, Eylül ayında 1,127 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 19.39 milyar lira tutarında, 30,506 kişilik istihdam öngören, yatırım teşvik belgesi verildi. Bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı da 1.03 milyar dolar olarak belirlendi.
Eylül ayında verilen verilen yatırım teşvik belgesi sayısı, Ağustos ayına göre 216 adet, teşvik belgelerine bağlanan toplam yatırım miktarı da yaklaşık 1.06 milyar lira arttı.
Eylül'de toplam 4.27 milyar lira sabit yatırım ve 17 bin 105 kişilik istihdam öngören 332 belge de iptal edildi.
En Çok Okunan Haberler
- Karamollaoğlu 'iki damada' dikkat çekti
- Erdoğan 'Berat Albayrak' sessizliğini bozdu
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- Albayrak, istifa haberini neden Instagram'dan yaptı?
- Gül'e çarpıcı 'FETÖ' soruları
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- 'Rusya katliamı önledi, Türkiye'nin prestiji arttı'
- Eşi kadın kılığına giren televizyoncudan şaşırtan ifade
Video Haberler
- Metropoll Araştırma'dan Berat Albayrak yorumu
- TBMM'de dikkat çeken görüntüler
- Ayıları böyle görüntülediler: 'Ayı, bize doğru geliyor'
- Erdoğan'ın atamaları neye işaret ediyor? Çarpıcı analiz
- Esenyurt'ta ekipleri şaşkına çeviren olay!
- İzmir'de çalılık arazide suçüstü yakalandılar!
- Korkunç an! Motosikletin çarptığı kadın can verdi
- Almanya bizi kıskanıyor mu? sorusuna kahkahalı yanıt
- CHP'nin oy oranıyla ilgili anket açıklaması!
- Prof. Dr. Sözbilir'den İzmir için deprem uyarısı
En Çok Okunan Haberler
- Karamollaoğlu 'iki damada' dikkat çekti
- Erdoğan 'Berat Albayrak' sessizliğini bozdu
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- Albayrak, istifa haberini neden Instagram'dan yaptı?
- Gül'e çarpıcı 'FETÖ' soruları
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- 'Rusya katliamı önledi, Türkiye'nin prestiji arttı'
- Eşi kadın kılığına giren televizyoncudan şaşırtan ifade