Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Benitez iddiasıyla ilgili açıklama

06 Haziran 2021 Pazar, 08:25

Sezon içerisinde yorumculuğu bıraktığını açıklayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen ünlü teknik direktör Rafael Benitez ile ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından attığı Twet ile gündem yaratan Dilmen, Fenerbahçelileri de üzdü.

Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası futbol takımının yönetiminin başına geçeceği iddia edilen Rıdvan Dilmen'den sürpriz bir paylaşım geldi. Fenerbahçe efsanesi Rıdvan Dilmen, Sarı Lacivertli ekip başkanı Ali Koç ile bir görüşme yaptığını takipçilerine duyurdu ve Rafael Benitez iddiaları ile ilgili bir tweet attı.

Başkan Ali Koç'la Fenerbahçe’nin geleceğiyle ilgili bir gündem olmayan sohbet gerçekleştirdiklerini iaçıklayan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

''Bugün Sayın Ali Koç’la kahve içtik, Fenerbahçe’nin geleceğiyle ilgili bir gündem olmadı dostane bir sohbetti. Sadece her gün medyada gördüğüm “Benitez” isminin gündemde olup olmadığını sordum. Sayın Başkan’ın cevabı; “Ben de gazetede okudum :) gündemimizde yok!”

Bugün Sayın Ali Koç’la kahve içtik, Fenerbahçe’nin geleceğiyle ilgili bir gündem olmadı dostane bir sohbetti. Sadece her gün medyada gördüğüm “BENITEZ” isminin gündemde olup olmadığını sordum. Sayın Başkan’ın cevabı; “Ben de gazetede okudum :) gündemimizde yok!” — Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) June 5, 2021



