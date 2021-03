Rıza Akpolat iki yılını anlattı: Yeni bir yönetim modelini yaşama geçirdik

30 Mart 2021 Salı, 23:46

Çözüm sahada

Seçimlerden bugüne iki yıl geçti. Bu sürede neler yaptınız?

Göreve gelir gelmez, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi YSK tarafından iptal edildi. Haziran sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışmalarına katıldım. 23 Haziran’da kazandığımız seçime Beşiktaş halkı yüzde 84 ile rekor bir destek verdi. İkinci yılımda, tarihte eşine az rastlanan bir pandemi ile yüz yüze geldik. Tüm enerjimizle pandemiyle mücadele ettik. Bu esnada hizmetlerimizi aksatmadık ve verdiğimiz sözleri tutmaya koyulduk.

Demokrasinin büyük yara aldığı bir dönemde ilk yılımızda her mahallemizde düzenlediğimiz açık mikrofon etkinlikleri ve halk buluşmalarını ikinci yılımızda saha çözüm hareketi izledi. Pandemi başlar başlamaz kurduğumuz halk sağlığı dijital yönetim merkezimiz ve online tıbbi danışma hizmetimiz ile “Dayanışma Askısı, Eşitlik Evde Başlar, İstanbul Sözleşmesi’ni Okudun mu?, Stresle Topyekûn Mücadele” gibi kampanyalarımız uluslararası çapta dikkat çekti; 2021’de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından verilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partneri Ödülü’nü aldık.

İlçemize kazandırdığımız Beşiktaş Akademi aracılığıyla pandemide online kurslarla öğrencilerimizi sınavlara hazırlamayı sürdürdük. 50 bin kitapla Oruç Aruoba Kütüphanemizi açtık. Her ay ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs veriyoruz. Girişimcilik ve kariyer merkezimizi hayata geçirdik. TURYİD ile işbirliği yaparak, Beşiktaş’taki kimi restoranların öğrencilerle yemek paylaşımı yaptığı “ÖğrenciYe” projemizi hayata geçirdik.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Yaşlı Dostu Kentler” ağına üye olmaya hak kazandık. 2019 yılındaki kurumsal karbon ayak izimizi, ISO14064-1 standardına göre doğrulatarak nötrledik. İBB iştiraki İSTAÇ AŞ ile 4 bin 164 ton eşdeğer karbonun sıfırlanması için işbirliği yaptık.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibimizi genişlettik ve çalışma saatlerini artırdık. “MOBİVET Sokak Hayvanları Ambulansımız” ile kedi ve köpekleri besliyor, anında tedavilerini gerçekleştiriyoruz.

Kadına yönelik şiddete karşı kadın ve aile hizmetleri müdürlüğümüzü kurduk. Bizzat kadınlar tarafından geliştirilen kadın dayanışma ve yaşam merkezimizi Beşiktaş’a kazandırdık. Kadınların üretime katılması ve aile ekonomilerine katkıda bulunması için organik ve doğal ürünler pazarı kurduk.

Beşiktaş’ta göreve geldiğimizden beri hizmetlerimizin niteliğini artırıp çeşitlendiriyoruz. Bunlar arasında benim en çok önem verdiklerimden biri saha çözüm hareketi oldu. “Beşiktaş’ta Birlikte Varız” diyerek ilçemizdeki tüm hanelere ulaştırmak üzere paketler hazırladık. Alanında uzman, genç arkadaşlarımızdan oluşan saha çözüm ekibimiz ile her gün Beşiktaş’ı mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı dolaştık. Hijyen malzemeleri, 18 aylık icraatlarımızı ve gelecek projelerimizi içeren kitapçığın yanı sıra üç aylık kent kültürü dergimizin yer aldığı paketleri Beşiktaş’taki her eve bıraktık. Ekibimiz, vatandaşlarımızı can kulağı ile dinledi, belediyemizin hizmetlerini aktardı, şikâyet ve önerilerini not etti. Vatandaşlarımızdan gelen taleplerin yüzde 89’unu çözüme kavuşturduk; kalan talepleri de bir an önce yanıtlamak üzere önceliklendirdik. Bir yandan da bu hareketle ilçemizin sosyal verilerini güncelledik. Daha önce kamu kurumları, Beşiktaş’ta 118 ailenin ihtiyaç sahibi olduğunu belirtmişti. Ancak saha çalışmamız sonrası bu sayının 1226 olduğunu tespit ettik ve bu komşularımızın ihtiyaçlarını giderdik. Şimdi de halk market, halk mağaza ve aşevimizi Beşiktaşımıza kazandırıyoruz. Halk kart uygulamamız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız halk markette sağlıklı gıdaya, halk mağazada ise tekstil ürünlerine, mobilyaya ve elektronik eşyaya ulaşabilecek.

Projeleriniz neler?

Ortaköy Yaşam Vadisi ile 20 hektarlık alanda Beşiktaş nefes alacak. 25 bin m2’lik Konaklar Kent Parkı’nı da Beşiktaş’a kazandıracağız.

BELTAŞ Sosyal Tesislerimiz hizmete girecek. Beşiktaşlılar sahilde uygun fiyata hizmet veren bir kafe istiyordu. Yeni Kitap Kafe projemizle bu talebe yanıt vereceğiz.

İBB ile işbirliği içerisinde önemli cadde ve bulvarlardaki kaldırımları yenileyeceğiz. Çırağan, Ahmet Adnan Saygun ve Nisbetiye caddelerini düzenleyeceğiz. Beşiktaş ve Ortaköy meydanlarının çehresini geliştirmeye devam ediyoruz. İBB ile birlikte Beşiktaş Meydanı’ndaki üstgeçidi kaldırıp meydanla denizi buluşturan bir meydan düzenlemesi yapıyoruz. Bebek Parkı’nı düzenlemeye ve Levazım’da zemin altı otoparkın inşaatına devam edeceğiz. Kapalı spor salonu inşaatımızı da İBB ile birlikte tamamlayacağız.

Sportif ve kültürel faaliyetler için neler yaptınız?

Beşiktaş’ı kültür ve sanatın başkenti yapacağımıza söz vermiştik. 2019’da pek çok festivale ev sahipliği yaptık. Pandemiye rağmen Beşiktaşlıları sanatla buluşturmayı sürdürdük. Yaz boyunca “Beşiktaş İyileşiyor” etkinlikleri kapsamında sosyal mesafeli konserler, buluşmalar, tiyatro gösterileri düzenledik. Bu yıl açmayı planladığımız müze ve tiyatro salonlarımız var. Ülkemizin hayvan temalı ilk müzesine, Kedi Müzesi’ne ev sahipliği yapacağız.

Ortaköy Kültür Merkezimizdeki Afife Jale Sahnesi’ni güçlendirerek geri getiriyoruz. Demokrasi ve aydınlanma tarihimizin hafızası olacak Cumhuriyet Müzesi’nde ise Cumhuriyet tarihimizi Zülfü Livaneli’nin edebiyat, müzik ve sinema alanındaki eserleriyle ziyaretçilere sunacağız.

İlçemizde faaliyet gösteren çok sayıda amatör spor kulübüne malzeme desteği veriyoruz.

Belediyeniz pandemide halka ne tür yardımlarda bulundu?

Online tıbbi danışma hizmeti kapsamında, komşularımız internet üzerinden doktorlarımıza ulaştı. 75 yaş üstü vatandaşlarımızın maske ve dezenfektan gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Vatandaşlarımıza 3 milyona yakın maskeyle birlikte 12 bin 492 adet hijyen kiti dağıttık. İhtiyaç sahibi komşularımıza 13 bin 215 dayanışma kolisi ulaştırdık. 186 bin 376 haneye 405 bin 360 adet sıcak yemek ulaştırdık. 1000 aileye düzenli yardım gerçekleştiriyoruz. Askıda Cihaz kampanyası başlatarak öğrencilerimize TV, tablet ve PC desteğinde bulunduk. Dezavantajlı komşularımıza “Evde Temizlik - Hijyen Desteği”, “Evde Kuaför” ve “Pratik Ev Düzenlemeleri” hizmetleri sunduk. Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezimiz yaz boyunca, karantina sonrası oluşan stresle mücadele etmeye yoğunlaştı. Öğrenci yurtlarımızı sağlık çalışanlarımızın hizmetine açtık.

Belediyemizin kiracısı esnaftan kira almayarak onlarla dayanışma içinde olduk. Şimdi de esnafın dijitalleşmesi ve iş hacmini büyütebilmesi için ücretsiz eğitim hizmeti sunacağız.

Ulaşım, altyapı, peyzaj ve su konularında neler yaptınız?

50 yıldır çözülmeyen altyapı sorunlarına İBB ile işbirliği içerisinde el attık. Caddeleri yeniledik, su taşkınlarını önlemek için yağmur suyu altyapısını oluşturduk. Bu yolda İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun hassasiyeti ve desteği bizim için yaşamsal değerdedir. Beşiktaş halkı adına kendisine teşekkür ediyorum.

Deprem ile ilgili çalışmalarınız nelerdir?

Personelimize Afet Yönetim Merkezi tarafından eğitim verildi. Deprem Haftası’nda ekiplerimiz deprem, yangın, arama-kurtarma ve tahliye tatbikatları gerçekleştirdi.

Beşiktaş’taki yapı stokunun yüde 78’i, 1999 depreminden önce yapılmış binalar ve yenilenmesi gerekiyor. Kontrol çalışmaları tamamlandığında 4 bine yakın binanın acil dönüştürülmesi gerekecek. Kentsel dönüşüm müdürlüğümüzü kurduk. Hak kayıplarının önüne geçmek için dönüşüm süreçlerinde aktif olarak rol oynayacağız.

Başkan Akpolat, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken herkesin üzerine tarihi bir sorumluluk düşüyor. Büyük Atatürk’ün izinde ilçelerimizi, illerimizi eşitlik, özgürlük, dayanışma, kalkınma ve hep birlikte medeni dünyanın bir parçası olma çabasında ortaklaşmalıyız. Biz halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam ederken, Beşiktaş’ı insanımızın yaşadığını hissettiği kent haline getirmek için yılmadan yorulmadan çalışacağız” diyor.