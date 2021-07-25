Robert Lewandowski Bundesliga yılın oyuncusu seçildi
Bayern Munih’in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, Bundesliga’da yılın futbolcusu seçilirken Thomas Tuchel, Almanya’da yılın antrenörü seçildi.
Alman Spor Gazetecileri Derneği tarafından dağıtlan ödüllerde yılın en iyi futbolcusu ve yılın antrenörü belli oldu.
Bundesliga’da geçtiğimiz sezon Bayern Munih ile yedinci kez şampiyonluğa ulaşan ve 41 gol atarak altıncı kez gol kralı olan Robert Lewandowski, yılın futbolcusu seçildi.
Lewandowski 563 oyun 336’sını aldı. İkinci sırada Thomas Muller yer alırken Erling Haaland üçüncü oldu.
Polonyalı yıldız Bundesliga'da üst üste ikinci kez yılın oyuncusu seçildi.
EN İYİ ANTRENÖR THOMAS TUCHEL
Geçtiğimiz sezon Chelsea ile Şampiyonar Ligi’nde Manchester City’i devirerek şampiyon olan Thomas Tuchel, Almanya’da yılın antrenörü seçildi.
Oylamada Tuchel 129, ikinci olan Hansi Flick 118, Edin Terzic ise 75 oy aldı.
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