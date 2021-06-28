Roma'da Cengiz Ünder'e teklif var
Marsilya, İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'i kiralamak için yüklü bir teklif sundu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya, İtalyan kulübü Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgileniyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Marsilya, Roma'dan Cengiz Ünder ve Pau Lopez için Roma'ya kiralama teklifinde bulundu. Görüşmeler, önümüzdeki hafta devam edecek.
Marsilya'nın, Roma'ya Lopez için 15 milyon avro, Cengiz için ise 12 milyon avroluk teklifte bulunduğu, teklifte satın alma opsiyonunun mevcut olduğu, gelen haberler arasında.
Sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki Ünder, İngiltere Premier Ligi'nde dokuz maça çıkabilmişti.
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