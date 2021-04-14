Ronaldo hakkında flaş sözler: Hiçibr zaman lider olamadı, asla olamayacak'

14 Nisan 2021 Çarşamba, 11:40

Juventus'un eski futbolcusu Massimo Mauro, Cristiano Ronaldo'yu topa tuttu.

Gazzetta dello Sport'a konuşan 58 yaşındaki Mauro, Ronaldo'nun hiçbir zaman bir lider olmadığını ve asla olmayacağını söyledi.

''RONALDO'NUN CİROSU TAKIMDAN DAHA ÖNEMLİ''

Ronaldo'nun oyun tarzını eleştiren Massimo Mauro, ''Cristiano Ronaldo hiçbir zaman bir lider olamadı ve asla olamayacak. O adeta bir şirket gibi. Cirosu takımdan daha önemli. Takım arkadaşlarını sürüklemiyor ve gol atmak için sürekli topu ona vermelerini istiyor. Harika bir futbolcu ama takım oyuncusu değil'' dedi.

Juventus'ta Ronaldo ile yolların ayrılması gerektiğine inanan Mauro, ''Juventus'ta geçmişten daha iyi bir performans ortaya koyamadı. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi değildi. Bundan dolayı en iyisi Ronaldo ile yolların ayrılması'' ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun adı son dönemde transfer iddialarına karışmış ancak İkinci Başkan Pavel Nedved bu iddialara karşı çıkarak Ronaldo'nun Juventus'ta kalacağını açıklamıştı.

Ronaldo'yu sert sözlerle eleştiren Massimo Mauro 1985-89 yılları arasında Juventus'ta top koşturdu.