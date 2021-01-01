Roth, TBMM'den geçen kanun teklifine tepki gösterdi: “Erdoğan’a yönelik baskıyı artırın”

01 Ocak 2021 Cuma, 11:28

TBMM tarafından sivil toplum grupları üzerinde çeşitli şekillerde müdahale edilmesinin önünü açan kanun teklifine Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia tarafından tepki gösterildi. AKP’li Cumhurbaşkanı ‘Erdoğan’a yönelik baskıların artırılmasını’ isteyen Roth, Türkiye'ye yönelik silah sanayii ürünlerinin ihracatının, Alman denizaltılarını da kapsayacak şekilde durdurulması gerektiğini ifade etti.

Roth, “Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin, bu otokratik rotaya daha fazla tahammül etmeyeceklerini gösteren güçlü bir sinyalin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmesinin zamanı çoktan geldi” dedi.

AMAÇ ELEŞTİREL SESLERİ SUSTURMAK

TBMM'den geçen yasanın, "Türk toplumunun ve siyasetinin, otokratik dönüştürülme sürecinde bir kilometre taşı" olduğunu dile getiren Claudia Roth, burada amacın eleştirel sesleri susturmak olduğunu öne sürdü.

"TÜRKİYE AİHM KARARLARINA UYMAK ZORUNDA"

Alman Meclis Başkan Yardımcısı Roth, “Terörle mücadele yasalarının, muhalefete ve sivil toplum kuruluşlarına karşı kullanılarak istismar edilmesinin Türkiye'de bir gelenek olduğunu dile getirdi. Roth ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına rağmen, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmamasını da eleştirdi. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olduğunu ve bu sebepten dolayı AİHM kararlarını uygulama yükümlülüğü altında bulunduğunu belirten Roth, Erdoğan'ın bir kez daha AİHM kararlarını ciddiye almadığını gösterdiğini” belirtti.

Geçen hafta sonunda kabul edilen ve Resmî Gazete ‘de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan yasa, İçişleri Bakanlığına, hakkında soruşturma açılan dernek yöneticilerini, mahkemeden karar çıkana dek görevden alma, dernekleri kapatma ya da buralara kayyum atama ve derneklerin mal varlığına el koyma gibi haklar tanıyor.

Kaynak: DW Türkçe