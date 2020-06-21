RTÜK Başkanı'ndan 4 maaş açıklaması

21 Haziran 2020 Pazar, 15:29

RTÜK Başkanlığı'nın yanı sıra Basın İlan Kurumu Hükümet Temsilciliği, Halkbank Yönetim Kurulu üyeliği ve Wushu Kung Fu Federasyonu As Başkanlığı görevlerinde Ebubekir Şahin, 4 kurumdan maaş aldığı iddiasını “manipülasyon” diye değerlendirerek, “Hiç bir zaman 4 maaşım olmadı.Kurumumdan aldığım maaşla beraber sadece bir yerden yönetim kurulu maaşı almaktayım” dedi.

Şahin’in RTÜK dışında Basın İlan Kurumu Hükümet Temsilciliği, Halkbank Yönetim Kurulu üyeliği ve Wushu Kung Fu Federasyonu As Başkanlığı görevinde olması 4 maaş aldığı iddiasını gündeme getirdi.

"4 DEĞİL 2 MAAŞIM VAR"

Şahin iddia hakkında yazılı açıklama yaparak, “Hiç bir zaman 4 maaşım olmadı. Kurumumdan aldığım maaşla beraber sadece bir yerden yönetim kurulu maaşı almaktayım. Zaten aksi de kanunen mümkün değildir” dedi.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için spora destek verdiğini ve bu amaçla ‘gönüllü olarak’ Wushu Kung Fu Federasyonu As Başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade eden Şahin, “Üyeliğimin manipüle edilerek sanki görevden gelir elde ediyormuşum gibi gündeme getirilmesini hayret ve esefle takip ediyorum” ifadelerini kullandı.