RTÜK Üyesi Taşçı: "Reyting şehvetiyle çocuklarda oluşacak travmayı gözardı edenler..."

06 Kasım 2020 Cuma, 16:49

RTÜK'ün "evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösterdiği" ve "çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek rol modeller oluşturduğu" gerekçesiyle "Sadakatsiz" dizisinin yayınlandığı Kanal D'ye para cezası kesmesine Kurul'un CHP'li üyesi İlhan Talçı'dan tepki geldi.

Taşçı, Twitter hesabından karara yönelik "Sarayın kanallarında sabahtan akşama kadar çocukların ‘üstün yararı’ gözetilmeden DNA testleri canlı yayınlarda açıklanıyor. Reyting şehvetiyle çocuklarda oluşacak travmayı gözardı edenler işine geldiği gibi davranıyorlar." ifadelerini kullandı.

Taşçı, paylaşımının devamında da "Milli ve manevi değerlere’ uyan yayınlardan örnekler" diyerek konuyla ilgili yakın dönemde canlı yayınlarda yaşanan skandalların görsellerini paylaştı.