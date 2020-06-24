Rus Dışişleri: ABD Suriye’de Kürt ayrılıkçılığını teşvik ediyor

24 Haziran 2020 Çarşamba, 13:33

Pyotr İlyiçev, Sputnik'e verdiği demeçte, yabancıların ya Suriye hükümetinin davetiyle, ya da BM Güvenlik Konseyi'nin kararı ile Suriye'de bulunmaları gerektiğini hatırlatan İlyiçev, ancak 'ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun bu şartlardan hiçbirini yerine getirmediğini', bunun Suriye'nin egemenliğinin ihlal edildiği anlamına geldiğini söyledi.

YASADIŞI TİCARETLE FİNANSMAN

Rus diplomat, "İlk başlarda Amerikalılar ve müttefikleri, istilalarını IŞİD ile mücadele etme gerekliliğini ileri sürerek haklı çıkarıyordu. Ancak zaman içinde terörle mücadele çabaları jeopolitik bir deneye dönüştü. IŞİD örgütü, Washington'un zafer açıklamalarına rağmen bir türlü bozguna uğratılmadı. Bunun yerine ABD, Suriye'deki eylemlerini Fırat'ın doğusundaki petrol ile yasadışı ticaretten elde ettiği parayla Kürt ayrılıkçılığını teşvik etmeye yoğunlaştırdı" ifadelerini kullandı.

İlyiçev, 'ABD'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü baltalamaya yönelik çabalarının bir başka örneğinin ise ABD yönetiminin Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma kararı olduğunu' sözlerine ekledi.