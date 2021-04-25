Rus Ortodoks Kilisesi 'soykırım' için ne demişti?

25 Nisan 2021 Pazar, 23:34

2016 yılında Rus devlet kanalı Rossiya 24’e konuk olan Patrik Kirill, "Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki Hristiyan azınlıkların yok edilmediğini" söyleyerek, dini topluluklar arasında bir tür toplumsal düzeninin varlığına işaret etmişti.

Patrik Kirill'in sözleri, Suriye ve Irak merkez olmak üzere bugün Ortadoğu'da sayıca azalan Hıristiyan topluluklarının maruz kaldığı baskıların tartışıldığı bir ortamda gelmişti. Kirill konuşmasında, "İslam dünyasında daha önce bugün yaşanan olaylara benzer bir şey olmadı" demiş ve eklemişti, "Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu’nu ele alalım. Evet, orada da Hristiyan azınlıklar vardı ancak yok edilmediler..."

ERMENİSTAN'DAN YOĞUN TEPKİ

Kirill'in sözleri o dönem Ermenistan'da yoğun tepkiyle karşılanmıştı. Ermeni Devrimci Federasyonu'ndan (Dashnaktsutyun) Giro Manoyan, Patrik'in sözlerini "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti. Manoyan, Ermenistan hükümeti ve Ermeni Apostolik Kilisesi'ni, Kirill'in açıklamalarına resmen tepki vermeye davet etmişti.

Kilise sözcüsü Rahip Vahram Melikian ise, Patrik II. Karekin'in Eçmiadzin'deki ofisinin Rus Kilisesi'nden bir açıklama beklediğini ve bu amaçla Moskova Patrikhanesi ile temasa geçtiğini söylemişti.