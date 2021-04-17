Rus Senatör Puşkov, Biden’ın Putin’e görüşme teklifinin nedenini açıkladı

17 Nisan 2021 Cumartesi, 16:28

Puşkov, Telegram üzerinden canlı yayınında Biden’ın Putin’e bu teklifi yapmasındaki 3 nedeni açıkladı. İlk olarak bu Donbass’ta tırmanan ve sonuçları Washington’ın tutumuna da yansıyabilecek olan gerginlikle ilgili olduğunu söyledi. Açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Biden muhtemelen Donbass’taki gerginliğin, ABD’nin Ukrayna tarafında savaşamayacağı yeni bir askeri krize dönüşmesinden çekiniyor. Kiev bir zamanlar böyle bir krizin içine girmiş ve kaybı büyük olmuştu. Ukrayna için sonuçların daha kötü olabileceği bir krizin tekrarlanması, ABD’nin pozisyonlarına karşı büyük bir darbe olurdu.”

‘DİYALOĞU SÜRDÜRMEK İSTİYOR’

Puşkov’a göre, bununla birlikte Biden, ülkenin en yeni Rus silahları karşısında ne kadar hassas durumda olduğunun farkında. Yaptırımlarla yapılan misillemelerle fazla aşırıya kaçılmaması talebi de diyaloğu sürdürmek istediğini açıkça gösteriyor.

Puşkov, şöyle devam etti:

“ABD lideri Putin’le görüşmesinde Rusya’yı ‘dünya toplumu’ arasına döndürmek için bir ihtimal de görüyor. Aynı zamanda Washington, G8’e dönmesi karşılığında Moskova’dan tavizler de isteyecek. Yani özellikle de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini desteklemeyi son vermesini. Ancak Rusya birçok kez G8’le ilgilenmediğini açıkladı.”

Kaynak: Sputnik