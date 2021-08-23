Rus Sputnik V aşılarının 2. dozu temin edilemiyor

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Türkiye, 2 dozu birbirinden farklı özelliğe sahip olan Rus Sputnik V aşılarının 2. dozlarını henüz temin edememişken, benzeri sorunun Bolivya, Arjantin ve Venezüella’da da yaşandığı ortaya çıktı. Bu ülkelerde de ilk dozdan farklı özelliğe sahip ikinci dozun tedariki gecikirken, TRT World ağustosta, Türkiye’nin de aldığı aşılar için “Ülkeler ikinci doz teslimatlarını beklerken Sputnik V ‘aldatmaca’ olarak nitelendirildi” başlığıyla bir haber yaptı. Haberde “İhanete uğramış gibi hissediyorum” diyen bir Venezüella vatandaşının görüşlerine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Nisan’da Rusya’nın ürettiği koronavirüs aşısı olan Sputnik V aşısının acil kullanım onayı aldığını duyurarak “En kısa sürede Sputnik V aşısının da ülkede kullanımına başlanacak. 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkıyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir” dedi. Aşıların ilk sevkiyatı 14 Haziran’da 400 bin doz olarak yapıldı. Aradan 2 ay geçti, ancak aşıların kullanımına başlanmadı. Aşıların neden kullanılmadığını Kabine toplantısı sonrasında gazetecilere açıklayan Koca, Sputnik aşısının birinci ve ikinci dozlarının farklı olduğunu, farklı olan ikinci doz gelmediği için aşılamayı başlatmadıklarını ifade etti. Reuters’ta yer alan habere göre, Türkiye gibi 2. dozlarındaki teslimatı geciken Arjantin, Sputnik V aşılarına alternatif olarak, 2. doz için Moderna veya AstraZeneca aşılarını yapabileceklerini söyledi. Venezüella’da da vatandaşların 2. doz randevularından aşı olamadan döndüğü belirtildi.