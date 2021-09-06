Rusya bu olayı konuşuyor: Garaja kilitleyip günlerce tecavüz etti

06 Eylül 2021 Pazartesi, 10:17

Rusya'da evli şirket müdürü 39 yaşındaki Sergei Sveshnikov isimli şahsın, sosyal medyadan tanıştığı 23 yaşındaki Elizaveta Babikova isimli kıza tecavüz iddiasıyla tutuklanması çok konuşuldu. Sveshnikov isimli adam, garaja kilitleyerek ellerini kelepçelediği genç kadına 10 gün boyunca tecavüz etmekten yargılanacak.

"İÇ ÇAMAŞIRIMI İNDİRMEMİ SÖYLEDİ"

Genç kadın Elizaveta Babikova'nın da olayla ilgili ifadeleri ortaya çıktı. Sveshnikov ile ilk kez buluştuğunu ve adamın kendisini siyah bir cip ile aldığını anlatan genç kadın, bir süre ilerledikten sonra durakta durduklarını ve adamın kendisinden iç çamaşırını soyması yönünde istekte bulunduğunu söyledi.

BIÇAK ÇIKARIP, DİRENDİ

Babikova, cinsel ilişkiye girmek istemediğini ve bu durumu da ona söylediğini ifade etti. Genç kadın, adamın diretmesinin ardından bir bıçak çıkardığını ve kendisini savunduğunu belirtti.

KELEPÇELEYEREK KAÇIRDI

Babikova, Sveshnikov'un bir anda cebinden kelepçe çıkardığını ve ellerini kelepçelediğini anlattı. Daha sonra genç kadını garaja götüren adam, burada günlerce tecavüzde bulundu. Genç kadın, polis ekiplerinin takibi ve çalışması sonucu kurtarıldı. Evli müdür, ilerleyen günlerde işlediği tüm suçlardan mahkemeye çıkacak.





Kaynak: Haber Global