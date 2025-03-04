163 bıçak darbesiyle hayattan koparılan çocuğun davasında mahkemeden yeni karar!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 15:41

Güncelleme: 04.03.2025 - 16:05

İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanığın sevgilisinin kendisini aldattığına dair iddialarının hiçbir tanık tarafından doğrulanmadığı ortaya çıktı.

DURUŞMADA SANIK SAVUNMALARI ÇÖKTÜ

Sanığın yakın arkadaşı dahi böyle bir duruma şahit olmadığını belirtti. Böylece sanığın suçtan kurtulmaya yönelik haksız tahrik savunması boşa düşmüş oldu.

Duruşmada dikkat çeken bir diğer nokta ise sanığın rahat tavırlarıydı. Tanık anlatımlarına gülerek tepki veren sanık, herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermedi. Avukatlar, cinayetin planlı işlendiğini ve canavarca hislerle gerçekleştirildiğini vurguladı.

"MADDİ GERÇEĞİN PEŞİNDEYİZ"

Davanın avukatlarından Av. Müslüm Doğruer, duruşma sonrasında Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, maddi gerçeğin peşinde olduklarını ve sanığın hiçbir savunmasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Doğruer, "Dosyamızda dün de bugün de maddi gerçeğin peşindeyiz. Söz konusu olay hiçbir kılıfa yahut bahaneye sığdırılamayacak kadar kanımızı dondurmaktadır. Sanığın duruşmalardaki rahat tavrı ve beyanları iftiradan öteye gidememiştir. Kabul etmemekle birlikte duruşmada, H.Ç.Ç.’nin kendisini aldattığı yönündeki iddialar da tanık anlatımları ile yalanlanmıştır. Böylelikle sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyan ve savunmaları da boşa düşmüştür.”

Ayrıca, sanığın kemik yaşının tespit edilmesi gerektiğini belirten Doğruer, olayın vahşeti ve delillerin ağırlığı göz önüne alındığında sanığın hak ettiği en ağır cezayı alması için mücadele edeceklerini ifade etti.

Doğruer,"Sanığın fiziki yapısı, suçu işleme biçimi ve tüm deliller ışığında kemik yaşının belirlenmesi, bu planlı cinayette hak edilen cezanın verilmesi için büyük önem taşıyor. Ayrıca sanığın mağdurun parasını, kulaklığını ve bazı eşyalarını alarak ‘babalar günü hediyesi’ almaya gitmesi, olayın sadece cinayet değil aynı zamanda yağma ve hırsızlık suçu da içerdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Elimizde emsal kararlar mevcut olup, kişinin hak ettiği en üst cezayı alması için elimizden geleni yapacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

MAHKEME TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERDİ

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 15 Mayıs 2025 tarihine erteledi. Dava süreci boyunca sanığın kemik yaşının tespiti ve cinayetin canavarca hislerle işlenip işlenmediğine dair ek değerlendirmeler yapılacak.