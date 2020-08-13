Rusya: Geliştirdiğimiz aşının koruma süresi 2 yıl

13 Ağustos 2020 Perşembe, 16:43

Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü Direktörü Alexander Gintsburg, geliştirilen Covid-19 aşısının enjekte olanları 2 sene boyunca Covid-19'dan koruyacağını açıkladı.

Gintsburg yaptığı açıklamada, "Aşının etki dönemi ve koruyucu özellikleri en az 2 sene boyunca sürecek" dedi.

Rusya, hafta başında COVID-19 aşısını tescil ettiren ilk ülke olmuş ve aşı tamamlandığında ilk olarak sağlık çalışanlarına dağıtılacağını duyurmuştu.

Diğer yandan ABD ve Almanya söz konusu aşının güvenliliği ve etkinliği konusunda endişelerini ifade etmişlerdi. Moskova'dan gelen açıklamada eleştirilerin temelsiz olduğu ve rekabet endişelerinden doğduğunu söylemişti.