Rusya, dün duyurduğu aşının üretim tarihini açıkladı

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:47

Sputnik'te yer alan habere göre, basın toplantısında konuşan Mihail Muraşko, “Bugün kalite kontrol gerçekleşiyor. İki hafta içinde aşının ilk partisi hazır olacak” dedi.

İlk aşılardan, risk grubu olan doktorların yararlanacağını belirten Muraşko, aşılamanın gönüllülük çerçevesinde olacağını vurguladı.

Muraşko, “Bazı doktorların halihazırda virüse karşı bağışıklığı var, bunların oranı yüzde 20 civarında. Aşıya ihtiyaçları olmadığı düşünülüyor, karar doğrudan sağlık çalışanına bırakılacak” ifadelerini kullandı.

Önceliklerinin Rusya’nın ihtiyacını karşılamak olduğunu kaydeden Muraşko, aşının yurtdışına da gönderileceğini ekledi.

Muraşko, “Aşının kesinlikle ihracat potansiyeli var, mutlaka başka ülkelere teklif edeceğiz, ancak iç pazardaki ihtiyacı kapatmak önceliğimiz” dedi.

‘GÜVENSİZ İDDİLARI ASILSIZ’

Muraşko, aşının güvenli olmadığı iddialarını “Yurtdışındaki meslektaşlarımız belli ki Rusya’nın aşısının rekabet açısından sahip olduğu belli başlı avantajlarını hissederek bazı fikirler beyan ediyorlar. Bu fikirler kesinlikle asılsız” sözleriyle yalanladı.

Aşıya yönelik incelemelerin aktif şekilde sürdüğünü, sadece virüsün değil, tedavi özelliklerinin de gözlemlendiğini belirten Muraşko, Rus uzmanların elinde aşının üretimi için yeterli miktarda veri olduğunu kaydetti.

‘KENDİM DE YAPTIRCAM’

Gazetecilerin aşıyı kendisinin de yaptırıp yaptırmayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Muraşko, “Aşı çıktığında, ağustos ayında planlıyorum” dedi.

Aşıyı geliştiren Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nin Direktörü Aleksandr Gintsburg da, aralık-ocak döneminde 5 milyon doz, belki de daha fazla aşının üretilmesinin planlandığını ifade etti. Gintsburg, yıl içinde aşının tüm ülkeye sağlanacağını kaydetti.

Gintsburg’a göre, merkezin aşıyı üretmek için kullandığı yöntem İngiltere, Çin ve başka ülkeler tarafından da kullanılıyor.

Gintsburg, “Kullanılan teknoloji, ümitleri boşa çıkarmıyor. Bu teknoloji şu anda bildiğiniz gibi İngiltere, Çin ve başka ülkeler tarafından da kullanılıyor. Ancak bizim kullandığımız hali, bize ve en üst düzey uluslararası uzmanlara göre, en iyisi” dedi.



