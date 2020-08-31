Rusya için casusluk yaptığı iddiası ile Fransız yarbay gözaltına alındı
İtalya’da bulunan NATO üssünde görevli Fransız yarbay Rusya için casusluk yaptığı iddiası ile gözaltına alındı.
İtalya’nın Napoli kentinde bulunan NATO üssünde görevli Fransız yarbay Rusya için casusluk yaptığı iddiası ile gözaltına alındı. Fransız medyasında yer alan haberde kimliği açıklanmayan yarbayın 10 gün önce Fransa’nın başkenti Paris’ten NATO üssündeki görevine dönmek üzereyken, Rus istihbaratına gizli belge ve bilgiler verdiği gerekçesiyle Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Haberde, Fransız yarbayın "yabancı güce bilgi vermek, ulusun çıkarlarını tehlikeye atan bilgileri toplamak" suçlaması ile hakkında soruşturma açıldığı aktarılırken, yarbayın Rusya’da uzak akrabaları olduğu ve Rusçayı akıcı bir şekilde konuştuğu iddia edildi.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly yaptığı açıklamada, konu hakkında detay vermezken, “Devlete ait hassas bilgilerin korunması için gerekli tüm önlemleri aldık” dedi.
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