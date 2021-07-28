Rusya Savunma Bakanı'ndan kritik Afganistan açıklaması: 'Uygun önlemlerin alınmasını gerektiriyor'

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:37

Şanghay İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları Toplantısı için başkent Duşanbe’de bulunan Şoygu, Tacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirzo ile bir araya geldi.

Afganistan'daki duruma değinen Şoygu, Afganistan'dan gelen tehditlerin engellenmesi için ortak çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

ABD askerlerinin Afganistan'dan çekildiğine dikkati çeken Şoygu, "Yabancı askeri birliklerin aceleyle çekilmesi, ülkedeki durumun hızla bozulmasını ve terör faaliyetlerin artmasını kışkırttı. Bu durum, uygun önlemlerin alınmasını gerektiriyor. Bu yünde çalışmalar yapılıyor" dedi.

Bu nedenle ikili ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü düzeyinde ortak tatbikatların yapılacağına dikkati çeken Şoygu, Tacikistan'a ek silah ve askeri teçhizat gönderdiklerini söyledi. Tacikistan askerlerine eğitim verdiklerini aktaran Şoygu, Tacikistan'daki Rus üssünün askeri potansiyelinin güçlendirildiğini dile getirdi.