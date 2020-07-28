Rusya: Türkiye Ayasofya için UNESCO'ya bazı taahhütler verdi

28 Temmuz 2020 Salı, 10:42

Ankara’nın, müze statüsü kaldırılarak camiye dönüştürülen 1500 yıllık Ayasofya için UNESCO’ya (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) bazı taahhütlerde bulunduğu öne sürüldü. Buna göre Ankara, Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Ayasofya’da bundan sonra yapılacak restorasyon çalışmalarında UNESCO ile işbirliğini kabul etti ve bir uzmanlar heyetini davet etme vaadinde bulundu. Hükümetin, restorasyon için bir bilim konseyi oluşturma taahhüdü verdiği de belirtildi.

‘UNESCO DİREKTÖRÜNE MEKTUP YAZDILAR’

Açıklama, Rusya’nın UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aleksander Kuznetsov’dan geldi. Rus haber ajansı TASS’a konuşan Kuznetsov, Ayasofya’nın tamamının ibadete açıldığı cuma gününden önce Türkiye’nin UNESCO Daimi Temsilcisi Altay Cengizer’in bir mektubu dolaşıma soktuğunu söyledi. Rus yetkili, “Türkiye’nin UNESCO Daimi Temsilcisi kurumun genel direktörüne hitaben yazılmış bir mektup dolaşıma soktu. Bu mektupta, Ayasofya’nın namaz saatleri arasında tüm inançlardan insanlara açık olacağının güvencesini verdi” dedi.

BİLİM KURULU VE DAVET GÜVENCESİ

Gazete Duvar'ın haberine göre Kuznetsov, Ankara’nın aynı zamanda, Ayasofya’da yapılacak bir dizi restorasyon ve altyapı projeleri için bir bilim kurulu kurma güvencesi verdiğini söyledi. Bu konuda UNESCO uzmanlarına da danışılacağını vurgulayan Rus yetkili, “Şimdi bize, UNESCO uzmanlarına danışmadan hiçbir şey yapmayacaklarına dair güvence ve kurumun uzmanlarını yakın gelecekte İstanbul’a davet etme sözü verdiler” diye konuştu.

Kuznetsov, “UNESCO için bu özellikle önemli çünkü Türk yetkililer uzun bir süre kurumun taleplerine yanıt vermedi ve mabedin statüsünü değiştirmeden önce UNESCO’yla istişarede bulunmadılar” ifadelerini kullandı. Kuznetsov, UNESCO’daki Türkiye delegasyonunun kısa süre önce Dünya Miras Merkezi Direktörü ve UNESCO’nun Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ernesto Ottone Ramírez de dahil, kurumun yetkilileriyle bir dizi toplantı yaptığını açıkladı.