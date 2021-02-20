Rusya’da üçüncü koronavirüs aşısı “Kovivak” tescillendi
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çumakov Merkezi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Rusya’daki üçüncü aşı olan Kovivak’ın tescil edildiğini açıkladı.
Aşı dolaşımıyla ilgili toplantıya katılan Mişustin, Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen, Rusya’daki üçüncü aşı olan Kovivak’ın tescil edildiğini duyurdu. Mişustin, yeni aşıyla toplu aşılamaya baharda geçileceğini ifade etti. Bakanlığın aşıyı tescil etme kararı aldığını kaydeden Muraşko’ya göre, Çumakov Merkezi’nin aşısı klasik teknoloji ile inaktif virüs kullanılarak üretildi.
“Mart ortasında ilk 127 bin doz sivil dolaşıma sunulacak” diyen Mişustin, Rusya’nın koronavirüse karşı üç aşının geliştirildiği tek ülke olduğunu kaydetti. Mişustin’e göre, ülkede şu anda 4 bin aşı noktası bulunuyor, en az 10 milyon doz Sputnik V aşısı ve 80 bin doz EpiVakKorona aşısı üretildi.
KAR PEŞİNDE KOŞMAYIN
Sputnik’in haberine göre, Mişustin, yetkililerin aşıların kalitesine yönelik kontroller gerçekleştirdiğini, fiyatların makul hale getirileceğini belirterek, geliştiricileri aşılar üzerinden yüklü kâr peşinde koşmamaları konusunda uyardı.
Ülkede devam eden kitlesel aşılamanın çok başarılı şekilde sürdüğünü belirten Mişustin, bölge yetkililerinden aşıların yerine vaktinde ulaşmasını ve aşılama sürecini sahada takip etmelerini istedi.
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