Rusya’daki askeri hava üssünde görevli subay dehşet saçtı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Rusya’nın Voronezh kenti yakınlarında bulunan askeri hava üssünde bir subay dehşet saçarak 4 askeri vurdu. Olayda 3 asker hayatını kaybederken, 1 asker de ağır yaralandı.
Rusya'da Voronezh kenti yakınlarında bulunan askeri hava üssünde bir subay, bunalıma girerek, 3 askeri vurdu. Voronezh Batı Askeri Bölgesi'nden yapılan resmi açıklamaya göre, subayın olay yerinden kaçtığı belirtildi. Ordu ve polisin dehşet saçan subayı yakalamak için kavadan ve karadan operasyonu başlattığı kaydedildi. Diğer yandan saldırıda vurulan diğer askerin ise hataneye kaldırıldığı, durumunun ağır olduğu ifade edildi. Subayın saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz açıklanmazken, askeri yetkililer saldırgan subayın bunalıma girebileceğini tahmin ettiği belirtildi.
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