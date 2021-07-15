Rusya’dan ABD’ye sert Küba uyarısı: ‘İçişlerine karışmayın’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD destekli grupların Küba’daki hükümet karşıtı protestolarıyla ilgili açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2021 Perşembe, 15:47
Rusya’dan ABD’ye sert Küba uyarısı: ‘İçişlerine karışmayın’
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, “ABD’den Küba’da son yaşananlarla ilgili gelen resmi açıklamaları şaşkınlıkla karşıladık” ifadeleri kullanıldı.

Zaharova, Washington’ın Küba’ya yönelik eylemlerini bir başka siyasi mizansen ve ABD’de kök salmış olan ‘çifte standart’ uygulamasının bir örneği olarak nitelendirdi.

‘SİYASETTE İKİYÜZLÜLÜKTEN KURTULUN’

Zaharova, “Washington’a objektif bir tavır sergilemeleri, siyasette ikiyüzlülükten kurtulmaları çağrısı yapıyoruz. Kübalıların, Küba hükümeti ve halkının olanları kendi başına çözümlemesine ve kendi kaderlerini belirlemelerine izin verin. ABD ve onun peşindekilerden istenen tek bir şey var, egemen bir devletin işlerine karışmamak... Eğer Washington Küba’daki insani durumla ilgili gerçekten endişe duyuyor, bir şekilde sıradan Kübalılara yardım etmek istiyorsa, kendilerinden, başta tüm dünya toplumu tarafından karşı çıkılan ablukayı kaldırmaktan başlamalı” ifadelerini kullandı.

Zaharova, “Buradaki mantık basit. Washington bu mantığı birçok farklı durumda test etti, ancak hepsinde de aynı bakış açısı, istenmeyen rejimlere karşı ‘renkli devrim’ ilhamı vardı” dedi.

Kaynak: Sputnik Türkçe


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