Rusya’dan Biden-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

20 Nisan 2021 Salı, 14:51

Sergey Ryabkov, Putin-Biden zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ryabkov, Putin-Biden zirvesinin yeri ve tarihi hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu, zira konunun henüz bu seviyeye yaklaşmadığını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı açıklamasının devamında, "Bu konu, ABD tarafından gündeme getirildi, biz bu duruma ilişkin analizin henüz başındayız. Elbette bu konu, büyük oranda ABD'nin gelecekte nasıl bir tutum sergileyeceğine bağlı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, "Biden, Putin'e ABD ve Rusya'nın karşı karşıya kaldığı birçok meseleyi tartışmak için gelecek aylarda üçüncü bir ülkede zirve görüşmesi teklif etti" ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: Sputnik