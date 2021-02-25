Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye bununla NATO’nun güvenliğini temin ediyor

25 Şubat 2021 Perşembe, 10:05

Rusya Gelişmiş Teknolojili Endüstriyel Ürünlerin Geliştirilmesi, Üretimi ve İhracatı için Devlet Kurumu (Rostec) CEO’su Sergey Çemezov, S-400 sisteminin NATO’nun güvenliğine zarar vermeyeceğini söyledi.

RT kanalına konuşan Çemezov “Bu bir savunma silahı, saldırı amacıyla kullanılamaz. NATO’nun savunmasına nasıl zarar verebilir anlamıyorum. Aksine, Türkiye bununla NATO’nun güvenliğini temin ediyor” dedi.

BBC Türkçe'nin TASS ajansından aktardığına göre, Türkiye ile yapılan anlaşma sonucu S-400’lerin kısmen yerelleştirilebileceğini belirten Çemezov, Rusya’ya karşı kullanılabilecek bir teknolojinin tamamen transfer edilmesinin ise mümkün olmayacağını söyledi ve ekledi:

“İsteseydik bile, Türkiye’nin böylesi bir gelişkin ekipmanın üretimini örgütleyebilmesi pek mümkün değil.”