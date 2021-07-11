Saadet lideri Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Seçim Kanunu ve erken seçim hakkında konuştu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Manisa'nın ilk yerel televizyon kanalı ETV’de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuşan Karamollaoğlu, kanun değişikliğinin olması halinde gelecek temmuz ayından önce sandığa gidilemeyeceğini söyledi.
Karamollaoğlu, "Erken seçim olur mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Karar verecek tek bir kişi. Meclis'te bu kararı verecek çoğunluk yok. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı, 'Gidelim derse gideceğiz, gitmeyelim derse gitmeyeceğiz.' Kararı kendisi verecek. Yalnız bazı gelişmeler Cumhurbaşkanı'nın aniden hadi bakalım hodri meydan deme ihitmalinide gündeme getiriyor. Şimdi mesela Seçim Kanunu gündemde."
Seçim kanunu, ancak çıktığı tarihten 1 sene sonra uygulamaya girer. Daha önce giremez. Eğer o kanunu değiştirerek seçime gitmek istiyorlarsa, bu demektir ki gelecek temmuzdan önce seçim olmaz. O kanun farklı sebepten dolayı geliyorsa o zaman bugünkü kanunlarla sonbaharda seçime gitme kararı aldığı taktirde Cumhurbaşkanı'nın önüne engel çıkaracak bir güç yok."
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