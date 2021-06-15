Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk’ten Karamollaoğlu’na karşı hamle: Kongreye işaret etti
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, partisine yönelik eleştirilerini sıraladığı sosyal medya paylaşımında, "İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir” çıkışında bulundu.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabı üzerinden partisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Saadet Partisi'nde bir süredir gündemde olan 'Cumhur İttifakı-Millet İttifakı' ayrışması, partiyi bölünmenin eşiğine getirdi. Ocak ayında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Asiltürk, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ve yönetimininin değişimi için 53 maddelik bir açıklamayla kongreyi işaret etti. Asiltürk, halen CHP ve İYİ Parti ile birlikte Millet İttifakı cephesinde bulunan Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın yanında olmasına ilişkin mesajlar verdi.
“Bir siyasi partinin başarılı olması için, inandığı gerçeklere hizmet etmesi gerekir. Bundan dolayı bizim öncelikli hedefimiz, toplumu ahlâki ve mânevi değerlere yönlendirmeye çalışması olmalıdır” diyen Asiltürk, “Elbette toplumun maddî ihtiyaçlarını da dikkate alacağız. Ancak bunu yaparken Partiyi sâdece toplumun karnını doyurmaya çalışan bir parti gibi göstermekten de kaçınacağız” ifadelerini kullandı.
1- Hedefimiz huzur içinde yaşayacağımız bir dünya oluşturmaktır.— Oğuzhan Asiltürk (@spoasilturk) June 15, 2021
Asiltürk, "İnşaallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir" paylaşımıyla partide yeni yönetim hedefini açıkladı.
“Millî Görüşün partisini, diğer partilerden ayıran en önemli yönü, ahlâki ve mânevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır” diye devam eden Asiltürk, şunları belirtti:
- Buna dikkat etmezsek Erbakan hocamızın ifâdesiyle önce diğer partilerden biri gibi olur, sonra da yok oluruz.
- Şunu unutmamalıyız: Bize oy verecek olanlar, maddî imkânlar elde etmek için yanımıza gelenler değil, inancımıza saygılı olanlardır.
- İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir.
“HER YANLIŞI DÜZELTMENİN BİR YOLU VARDIR”
Asiltürk'ün paylaşımları şöyle devam etti:
- Yapılan son kamuoyu yoklamalarında, desteğimizin çok düşük çıkmasının sebebi konuşmalarda kullandığımız üslûbumuzdur.
- Millî Görüşçülerin en önemli görevi insanları, iyi, güzel, doğru ve faydalıya, tek kelime ile ifâde edersek, hakka dâvettir. Bu görev, başta Saadet Partisi olmak üzere, bütün Millî Görüşçü kuruluşlarımızın en önemli görevidir.
- Toplumun olumsuz hallerine bakarak, sakın bu bozukluklar düzelmez diye ümitsizliğe kapılmayın.
- Her gecenin bir sabahı olduğu gibi, her yanlışı düzeltmenin de bir yolu vardır. Bu yol Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak ve O'na tam teslim olarak yürünecek yoldur.
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