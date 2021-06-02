Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: İhtiyacımız hesaplaşma değil helalleşme
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "İhtiyacımız özellikle inat değil, karşılıklı itimattan, hesaplaşma değil helalleşmeye, kutuplaşma değil kucaklaşmayadır" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Türkiye'nin bir tükenmişlikle karşı karşıya kaldığını" belirten Karamollaoğlu, "tükenmişliğin giderilmesinin tek yolunun, kurulacak seçim sandıkları olacağını, orada milletin en doğru kararı vereceğini" söyledi.
Salgın konusunda alınan tedbir kararlarının karşısında gerekli desteğin verilmediğine dikkat çeken Karamollaoğlu, esnaf, sanatçı, servis şoförleri ve kantinciler gibi birçok sektörde mağduriyetler yaşandığını belirterek, milletin artık kendi derdine derman olacak tedbirler beklediğini kaydetti.
"HESAPLAŞMA DEĞİL HELALLEŞME"
Siyasetten ekonomiye, adaletten toplumsal hayata kadar her alanda "normalleşme" iklimine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:
"Kutuplaşmalara son verecek, adalete olan güveni yeniden tesis edecek, toplumsal hayatımızdaki yaşanan ahlaki yozlaşmaya set çekecek iklime ihtiyacımız var. İhtiyacımız özellikle inat değil, karşılıklı itimata, hesaplaşma değil helalleşmeye, kutuplaşma değil kucaklaşmayadır. Eğer ülkemizde huzurlu bir hayat sürmek istiyorsak bunu mutlaka idrak etmek mecburiyetindeyiz. Belli kesimler sürmese bile vatandaşın buna ihtiyacı var. Bu sebepledir ki gerekli olan şey bugün Kanal İstanbul'da ısrar etmek değil, kalan İstanbul'a sahip çıkmaktır."
"DENİZ SALYASI KANALLA DAHA DA HIZLANACAK"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan deniz salyalarının verdiği ikazı almak gerektiğini ifade ederek, "Bu sadece bir iddia değil, somut olarak bazı göstergeler var. Deniz salyaları da bunlardan sadece bir tanesi. Kanal İstanbul yapılırsa bu yozlaşma, bu çürüme, bu bozulma çok daha hızlanacak." dedi.
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