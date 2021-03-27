Saadet Partisi'nden, 'Komünist Başkan' Maçoğlu'na ziyaret
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, TKP'li Dersim Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu ile görüştü. Ziyaretin ardından açıklama yapan Aydın, “Misafirperverliği ve hoş sohbetleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Saadet Partisi Parti Sözcüsü Birol Aydın ve beraberindeki parti heyeti, Türkiye Komünist Partili (TKP) Dersim Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nu ziyaret etti.
Twitter hesabından açıklama yapan Aydın, Maçoğlu'na teşekkür etti. Aydın, “Tunceli Belediye Başkanı Sayın Fatih Maçoğlu'nu ziyaret ettik. Misafirperverliği ve hoş sohbetleri için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı
Aydın, daha sonra İnsan Hakları Derneği, Eğitim-Sen ve Tunceli Emek Gazetesi'ni ziyaret etti.
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