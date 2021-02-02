'Saadet'le ittifak' tartışmaları sırasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok konuşulacak ziyaret
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saadet Partisi'ne yakın 'yardımlaşma' kuruluşu Cansuyu Derneği'nin Bolu'da düzenlediği 'kamp' çalışmasına katıldı.
AKP'nin Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na dahil etmeye yönelik temasları tartışılmaya devam ederken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün basına yansımayan bir ziyareti dikkat çekti.
Bakan Gül'ün Saadet Partisi'ne yakın 'yardımlaşma' kuruluşu Cansuyu Derneği'nin Bolu Aladağ'daki 'Yüksek Mukavemet Kampı'na katıldığı öğrenildi.
Gül'ün katılımı, Cansuyu Derneği Başkanlık Müşaviri İsmail Mansur Özdemir'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
Özdemir, kamptan Bakan Gül'ün de yer aldığı fotoğraflar paylaşıp "MGV Eski Üniversiteler Başkanımız, dostumuz ve Sn. Adalet Bakanı Abdülhamid Gül Bey kampımıza katıldı. Ateş etrafında dünü, bugünü konuştuk. Çiğköfte, çay ve Antep baklavası ile hoş bir hatıra bıraktık gönüllerde..." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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