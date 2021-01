Saadet Partisi'nde ittifak krizi: Saray ile arka kapı diplomasisini açıkladı

30 Ocak 2021 Cumartesi, 17:48

Saddet Partisi'ndeki ittifak krizi sürüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SP'li Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretinin ardından meydana gelen gelişmelere bir yenisi eklendi. Asiltürk'ün bir televizyon programında İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan ifadelerinin ardından AKP ile ittifak görüşmeleri yapıldığı yönündeki iddialar kuvvetlenmişti. Bu iddiaların gündeme gelmesinin ardından birçok SP'den de tepkiler yükselmişti.

ARKA KAPI DİPLOMASİSİNE TEPKİ

Son olarak AKP ile ittifak yapılması için Saray'da arka kapı diplomasisi yürütüldüğünü öne süren SP'li Ali Aktaş, "Saadet Partisi, Beştepe Sarayına yeğeninin siyah Passat'ı ile arka kapıdan girerek görüşmek suretiyle iktidarın devamı için pazarlanacak bir parti değildir. Akla, mantığa, tarihe ve sosyolojik gerçeklere aykırı olan arka kapı diplomasisi ile kotarılan bu girişim tutmayacaktır" şeklinde tepki gösterdi.

Saddet Partisi'nin son 19 yılda meydana gelen "çürümeye" alet olmayacağını söyleyen Aktaş, "Ahlak, adalet, özgürlük, ekmek ve ihtiram dolu bir Türkiye var etmek için onurlu bir mücadele yürüten Saadet Partisi, son 19 yılın ürettiği çürüme ve dindarlardan uzaklaşma aşamasında bu çürümeye kendini ortak etmeyecektir. Hareketin ötenazi yaptırılmasına izin verilemez" şeklinde konuştu.

HAS PARTİ AKP'YE PAZARLANDI

2011 seçimlerinin ardından HAS Parti'nin AKP'ye pazarlandığını ifade eden Aktaş, "Yaşanmakta olan süreci; 2010'daki olaylı kongre öncesi ve sonrasında gördük. O nedenle bugünleri 1 yıldan beri söylüyorum. Öte yandan 2011 Seçimleri sonrasında HAS Parti'yi AK Parti'ye pazarlayan ekibi de biliyoruz. Her ikisi de zamanın genel başkanının dik durmaması ile oldu" dedi.