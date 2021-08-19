Şaban Vatan: 'Ciddi ihmaller var'

19 Ağustos 2021 Perşembe, 18:24

Giresun'da, 2018 yılında şüpheli bir şekilde 11 yaşında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmaya 1 yıl önce takipsizlik kararı verildi. Rabia Naz'ın babası kızının ölümü ve Anayasa Mahkemesi'ndeki dava sürecinin detaylarını bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Kızının öldürüldüğünü ve olayda görev alan yetkililer ile birlikte iktidarın bu olayın üstünü kapatmaya çalıştığını belirten Vatan, Cumhuriyet.com.tr'den Sinem Nazlı Demir'e konuştu.

'TÜM MUHALEFETİN DESTEĞİNİ İSTİYORUZ, CİDDİ İHMALLER VAR'

Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığınız görüşmenin detaylarından bahseder misiniz?

'Öncelikle Rabia Naz'ımızın davasının süreci ile ilgili konuştuk. Karşılaştığımız süreçteki kasıtlı ihlaleri, delil karartmaları, şaibeleri, siyasi ilişkileri açıkladık. Buna göre davanın yeniden ele alınmasını istediğimizi ve Anayasa Mahkemesi'nin açıklamalarını hala beklediğimizi aktardık. Kendisi bizzat Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı arayacağını, süreç ile ilgili sorular sorduklarını, bilgilendireceklerini söylediler. Türkiye'de insanlık suçu işleniyor. Artık mahkemelerden detaylı bir şekilde, bu işlenen suçların bize aktarılmasını istiyoruz. Tüm muhalefetin desteğini istiyoruz. Ciddi ihmaller var. Birlikte bu konuda çalışabileceğimizi söyledim. Gücümün yettiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ama Adalet Bakanlığı da, İçişleri Bakanlığı da ölü taklidi yapıyor. Bu şikayetlerimizi ilettik. Ana muhalefet olarak bize tüm desteklerini vereceklerini söylediler. Diğer aileleri de konuştuk. Acilen bir eyleme geçilip kamuoyunu oluşturulması lazım. Hala meclis başkanı hiçbir açıklama yapmıyor. Sayın genel başkandan bu konuyla ilgili çağrı yapmasını rica ettik.'

'HER ŞEYİN USÜLSÜZ OLDUĞUNU KANITLAMAK İSTİYORUZ'

Hangi konularda adımlar atılması gerektiğine karar verildi?

'Avukatlarla beraber çalışmalarımız başlayacak ve sayın vekillerle irtibat halinde olacağız. Biz aileler olarak tahammülsüz bir hale geldik. Bizim çok ciddi anlamda desteğe ihtiyacımız var. Bu desteği tüm muhalefet partilerinden talep ediyoruz. Tüm çocuklar ve aileler için uğraşıyoruz. Biz artık iktidarın yaptığı vicdansızlığa karşı mücadele etmek istiyoruz. Biz yorulduk. Ciddi bir hukuk savaşı vermek istiyoruz. Bu ülkenin sokaklarında iç savaş çıksın istiyorlar. Biz, bu duruma müsaade etmeyeceğiz. Anneleri, babaları polisle karşı karşıya bırakmak istiyoruz. Bizi bu duruma sürüklemelerinin amacı nedir? Bir kıvılcım oluşturmak istiyorlar. Hukuk alanında savaşacağız. Her şeyin usülsüz olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti adalet sisteminin yargısındaki sorunları kanıtlamak istiyoruz ancak bize karşı sürekli soruşturmalar gerçekleşiyor. Bana yargılama yapamıyorlar. Çünkü cezai ehliyetimin olmadığını söylüyorlar ve askıya alındı. Beni de yargılayamıyorlar.'

NE OLMUŞTU?

Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu.

'İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz'ın ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu raporunda "genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ve gelişen komplikasyonlar" olarak yer aldı ve vücudundaki yaralanmaların "çatıdan düşmeyle mümkün olduğu" ifade edildi. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ise kızlarına siyah bir aracın çarptığını iddia ediyor ve kızı Rabia Naz için adalet mücadelesi veriyor. Anayasa Mahkemesi'ne de başvuran Şaban Vatan, dosyanın hala bir kabul aşamasından geçmediğini ve mecliste Rabia Naz'ın ve şüpheli tüm çocuk ölümlerinin gündeme gelmesini istiyor.'