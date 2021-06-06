Saçan'dan "Peker" yorumu:

06 Haziran 2021 Pazar, 02:00

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevini 5 yıl yürüttüğü ve Peker’e yönelik ilk operasyonu gerçekleştirdiği bilinen Saçan, mafya ilişkilerini ve Peker’in açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Mafyanın belli ilişkilerinin olmaması durumunda mafyadan söz etmenin mümkün olmadığını vurgulayan ve mafyanın, 4 grupla, yani siyasetçiler, kamu görevlileri, basın ve iş insanları ile ilişki kurmak zorunda olduğunu belirten Saçan, “Bir mafya babasının, illegal yollardan para kazanıp, onu herkesin gözünün önünde harcaması lazım. En iyi, büyük, güçlü, kudretli kişinin kendileri olduğunu düşünürler. Birçoğu sosyopat kişiliğe sahiptir. Hem suç işleyip hem de bütün milletin önüne çıkıp, sanki işadamı gibi rahat rahat illegal yollardan kazandığı parayı yemesi için böyle bir sisteme ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

‘YOL VERİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR’

Peker’in, videolarında kamu görevlileri ile ilişkilerinden söz ettiğini, bazı gazeteciler ile görüştüğünü söylediğini anımsatan Saçan, “Peker üzerinden mafya ilişkilerinin somut olarak görüldüğünü” kaydetti. Saçan, “Hem işadamları hem basın hem siyasetçiler hem de kamu görevlileri ile ilişkisini net şekilde görebiliyoruz. Yaptığı açıklamalar aslında bizim yaptığımız tarife oturuyor. İleride ders kitaplarına konu olabilecek bir yapı” dedi. Peker’e koruma ve silah ruhsatı verilmesini de değerlendiren Saçan, “Yanında 30-40 kişiden aşağı insanla dolaşmıyor ama bu kişiye resmi koruma veriyorsunuz. Bu resmi koruma bir tane gözükse de aslında İstanbul’da bir koruma otosuyla dolaştığını biliyoruz. Bu, açık şekilde bu kişiye yol verildiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. Peker’e koruma verilirken, diğer organize suç örgütü liderleri ve gruplarına yönelik operasyonların, soruşturmaların olduğunu belirten Saçan, “Burada çelişkili, sıkıntılı bir durum var. Ben senelerce mafya ile mücadele ettim. AKP, iktidara geldikten sonra beni 5-6 kere attılar, silahımı, kimliğimi aldılar. Ne silah veriyorlar ne koruma. Bana bunu sağlamıyorsun ama organize suç örgütü lideri olmaktan mahkûm olmuş, cezasını yatmış, polis kayıtlarında organize suç örgütü lideri olarak hâlâ açık dosyası olan ve takip edilen bir kişiyi koruma altına alıyorsun ve silah veriyorsun. Bunun nasıl bir açıklaması olabilir ki? ‘Sen, devletin koruması altındasın’ deniyor. Yol almış, yol verilmiş, birlikte hareket edilmiş” diye konuştu. Saçan, Peker’in, birilerinin isteği ile bir yerleri bastığını söylediğini, mitingler gerçekleştirdiğini de anımsatarak, “Bunlar AKP iktidarında verilen destekle olmuş şeyler” dedi.

‘MAFYA ÜZERİNDEN DİLLENDİRİLDİĞİNİ’

“AKP içerisindeki siyasi çekişmenin, mafya üzerinden dillendirildiğini” söyleyen Saçan, “her grubun, mafyayla ilişkilenmiş olduğunun görüldüğünü” kaydetti. Saçan, “Bu tür ilişkilerin, bağlantıların hukuk devletinde olmaması gerekiyor. Sedat Peker nasıl devlet organizasyonunun içerisinde yer alabiliyor? Bunların hepsinin sorgulanması gerekiyor. Bu, salt Sedat Peker’in isteği ile olabilecek şey değil. Bunu kim sağlıyor? AKP’nin kendi iç çekişmesi, mafyöz (mafyatik) yapı üzerinden ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.