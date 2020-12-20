Korona aşısı neden bulundu?

20 Aralık 2020 Pazar

Bir arkadaşım mesaj göndermiş: Adamın biri kürsüde Almanca konuşuyor. Konuşması bitince bol bol alkışlandı. Alkışlama sürerken görüntünün üzerine büyük harflerle “ADAMSIN” yazısı bindi. Konuşan adamın kim olduğunu, ne dediğini, Ülker’in öğrencisi olup şu anda Almanya’nın bir üniversitesinde dekan olan işçi kızına sordum. Hemen cevap gönderdi:

***



“Konuşan adam, Armin Laschet, Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Başbakanı. Aynı zamanda CDU’nun beş genel başkan yardımcısından biri, yani hükümetteki partinin en önemli adamlarından. Irkçı bir parti AfD’yi eleştirirken korona aşısı geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Uğur Şahin için şöyle diyor: ‘Güzel olan, bu eyaletten, Kuzey Ren Westfalya’dan olması… 1965’te Türkiye’nin güneyinde doğan, dört yaşında buraya gelen, babası Ford fabrikasında işçi olan bu kişi, burada eğitim görmüş, Erich Kästner Lisesi’nden mezun olmuş -bu okulda okuyan ilk Türk göçmen işçi çocuğuymuş ve orayı da birincilikle bitirmiş- bu kişi, şimdi hepimiz için bir aşı geliştirdi... Siz, (AfD’ye sesleniyor) bu salonun sağ kenarında oturan arkadaşlar! Bundan sonra uyum konusunu gündeme getirdiğinizde böyle insanları düşünün lütfen. Biz, iyi ki gelmişler ve iyi ki bu başarıları elde etmişler’ diyoruz!”

Şimdi de Hürriyet gazetesinde yayımlanan haberi okuyalım:

***



“Almanya’da yaşayan Prof. Dr. Uğur Şahin’in başında olduğu BioNTech ve ilaç devi Pfizer’in geliştirdiği aşının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu ve şimdiye kadar bir yan etki göstermediği açıklandı. Prof. Dr. Şahin, ‘Bu, COVID-19’un aşıyla önlenebileceğinin ilk kanıtı’ dedi.

Tüm dünyayı krize sürükleyen koronavirüse karşı ilk klinik test sonuçları büyük heyecan yarattı. Prof. Dr. Uğur Şahin’in başında olduğu Almanya’nın Mainz kentindeki BioNTech şirketinin Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdiği aşının, koronavirüsü önlemede yüzde 90’dan fazla etkili olduğu açıklandı. Prof. Dr. Uğur Şahin, ‘COVID-19’un aşıyla önlenebileceğine dair ilk kanıt bu’ dedi ve önümüzdeki haftalarda Amerika’da ilaç ruhsatı veren Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) resmen başvuracaklarını açıkladı. Uzmanlar, koronavirüsün hızlı yayılması sonucu ruhsatın çabuk çıkacağı görüşünde. Ayrıca yüzde 90 etkili olması çok yüksek bir oran olarak değerlendiriliyor... (Celal ÖZCAN / Hürriyet Berlin)”

***



Dünyaya ve insana ait bir sorun varsa, bunun bilimsel çaresi vardır ve bu çareyi bilim er geç bulur. Nitekim Almanya’da, Rusya’da, Çin’de Covid-19’un aşısı bulundu. Yakında başka ülkeler de bulacaktır. Önümüzdeki yıllarda er ya da geç ilacı da bulacaktır. Başta Türkiye olmak üzere halkı Müslüman olup demokratik rejimle yönetilmeyen ülkelerde aşı ya da ilaç bulunursa şaşarım. Şimdi zengin Müslüman ülkeleri yöneten despotlar parayı bastırıp gayrimüslimlerin ürettiği aşı ve ilacı satın alabilirler; aşı ve ilaçtan yararlanan müminler de düşman saydıkları gâvurlara bol bol küfredebilirler.

Sinema oyuncusu Morgan Freeman, bu durumu çok güzel dile getiriyor: “Şu an virüsün bulunduğu 179 ülkede 50 farklı tanrıdan yardım istendi. Hiçbirine cevap gelmedi. Lakin bilim aşıyı bulunca herkes kendi tanrısına teşekkür edecek.”

***

Özlem Türeci ve Uğur Şahin adlı iki bilimci, söz konusu aşıyı Türk oldukları için mi, yoksa bilimci oldukları için mi buldular? Bu soruyu “bir kısım” basının ahmaklığından dolayı soruyorum. Onlara bakarsanız Uğur Şahin ile Özlem Türeci, aşıyı Türk oldukları için bulmuşlar.

Hatay doğumlu, büyük bir olasılıkla Nusayri-Müslüman inançlı bir ailenin çocuğu olan Uğur Şahin, memlekette kalsaydı belki liseyi bile bitiremezdi ve şu anda işsiz kalmıştı, belki de Covid-19’a kurban gitmişti. Onu Almanya’nın toplumsal düzeni okuttu ve bilimsel eğitim-öğretimi bilimsel dehasını ortaya çıkardı. Türkiye benzeri bir maddi ve manevi ortamı yaratmadan, ülkenin okulları Alman okullarıyla yarışır duruma gelmeden, ne yazık ki Türkiye’nin Türkleri, el ovuşturmaktan başka bir şey yapamaz. AKP’nin imamları da gâvur bilimcilerin bulduğu aşılar sayesinde, gâvurların bulduğu ilaçla iyileşen Müslümanın başında Allah’a şükür duası okurlar.

Ey vatandaş! Bilimcinin cinsiyeti, ırkı, etnisitesi, taraf tutan Allah’ı ve dini yoktur. Amacı, “kader”in kıskacında yaşayan insana hizmettir.