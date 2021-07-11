Sadri Şener’den Şenol Güneş’e sert tepki: “Yazıklar olsun verdiğim emeklere”

11 Temmuz 2021 Pazar, 21:19

Bordo-mavili takımda iki kez başkanlık yapan Sadri Şener, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’i sert sözlerle eleştirdi.

Nurgül Günaydın’ın aktardığı açıklamalara göre Şener, Emre Belözoğlu’nun Şenol Güneş’in ekibine dahil olacağı iddialarına tepki gösterdi.

“TRABZONSPOR’A HAKARETTİR”

Sadri Şener şunları söyledi, “Ben demedim mi parayı çok sever. 4 ay daha maaş almak için her şeyi kabul eder. Bana ve Trabzon’a hakaret eden Emre’yi yardımcı olur.

Profesyonel gibi adi bir kelimenin arkasına sığınıp Trabzon’dan sonra her takımı çalıştırır. Stada onun ismini vermek Trabzon’a hakarettir. Senin başkanını uçakta dövmek için arayan Emre’yi yanına almak bize hakarettir. Terbiyesizliktir.

İnsanlarda biraz utanma duygusu olmalı. Para da bu kadar önemli olmamalı. Yazıklar olsun benim verdiğim emeklere. Verdiğim her emek haram olsun.”

Nurgül Günaydın'ın paylaşımı:



