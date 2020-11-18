Sağlık Bakan Yardımcısı Güven'in yerine, Aydın atandı

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı ve yerine Sabahattin Aydın atandı.

DHA
18 Kasım 2020 Çarşamba, 03:31
Sağlık Bakan Yardımcısı Güven'in yerine, Aydın atandı
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Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınarak yerine Prof. Dr. Sebahattin Aydın atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Sebahattin Aydın atanmıştır" ifadelerine yer verildi. 


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