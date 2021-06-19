Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın’ın yazılım şirketi, bakanlıktan milyonlarca liralık iş aldı
CHP milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın’ın, ailesine kurdurduğu yazılım şirketinin bu yıl da bakanlıktan yeni ihaleler aldığını belirtti.
Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın’ın eşi tarafından kurulan ve Bakanlığın e-nabız işini yapan firmanın, bu yıl da bakanlıktan yeni ihaleler aldığı ortaya çıktı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, firmanın bakanlığına milyonlarca liralık yazılım hizmeti sattığını belirterek “İhaleler yine 21/B ve yine adrese teslim. Bakan Yardımcısı ne zaman göreve gelse, ailesi hülle yolu ile hisselerini devrediyor, sonra geri alıyor. Bu olayın da Ruhsar Pekcan’ın bakanlığına dezenfektan satmasından farkı yok. Derhal istifa etmeli” dedi.
CHP’li Emir, TBMM Genel Kurulu’nda altı ay önceki konuşmasında Aydın’ın, eşine kurdurduğu daha sonra oğlu Muhammed İkbal Aydın’a devrettiği Bilbest Yazılım firmasını gündeme getirmişti. Firmanın, e-nabız ihalesinde alt yüklenicilik yoluyla iş aldığını dile getiren Emir, firmaya ayrıca son beş yılda 19 ayrı ihaleyle 5 milyon 128 bin TL’lik iş verildiğini de ifade etmişti. Bilbest firmasının 2021 yılında da Sağlık Bakanlığı’ndan davet usulü ile iş almaya devam ettiğini ortaya çıkaran Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi sundu.
Emir, Sağlık Bakan Yardımcısı’nın eşi ve oğlunun ortağı olduğu firmanın bugüne kadar bakanlıktan ballı ihaleler almaya devam ettiğini kaydederek “Sibel Aydın, 2002’de firmayı kuruyor ve eşi, müsteşar yardımcısı olunca hisseleri Yunus Şengül’e devrediyor. Daha sonra hisseler, birkaç kez Yunus Şengül, Mehmet Zahid Ercan ve Muhterem Ercan arasında el değiştiriyor. Aydın’ın Bakanlıkta görevi sona erince bu kez hisseleri 2011 yılında oğlu Muhammed İkbal Aydın devralıyor. Aydın, tekrar Bakanlıkta göreve gelince hisseler 11 Aralık 2020’de Mehmet Zahid Ercan’a devrediliyor. Yani Aydın ne zaman Bakanlıkta görev alsa, şirket hisseleri, hülle yolu ile kâğıt üzerinde başkalarına devrediliyor ancak, şirket aslında yine Aydın ailesinin. Dolayısıyla tüm ihaleler yine Aydın ailesine gidiyor” ifadelerini kullandı.
YANITLANMASI İSTENEN SORULAR
- 2004’te Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Sabahattin Aydın, bu görevde bulunduğu sırada eşinin kurmuş olduğu şirketin ihale alabilmesi için hastane yöneticilerine baskı yaptı mı?
- Hisselerini devrederek şirket ortaklığından ayrılan Sibel Aydın, sonraki yıllarda firma ile ilişkisini dolaylı yollardan yürüttü mü?
- Bilbest firması, kurulduğu günden bu yana Sağlık Bakanlığı ve kamu hastanelerinden kaç ihale almıştır, ihalelerin toplam tutarı ne kadardır?
İlgili Haberler
- Adalet Bakanlığı'nda milyonluk skandal! AKP'lilere ihale akıyor
- AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, işlerin yüzde 96,5’ini ihalesiz yaptı
- Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde 2.5 milyonluk organizasyon ihalesini AKP'li Ali Bilir kazandı
- AKP’li Ömer Faruk Akbulut'un şirketi, milyonlarca liralık sosyal yardım ihalesini kazandı
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Skandal olay! Muhtarlardan kiraladı, üretime geçti
- İstanbul'da tekme tokat meydan dayağı
- Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı
- Sezgin Baran Korkmaz'dan videolu mesaj
- Yasağa uyulmadı, 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Erkan Petekkaya'dan 'Kırmızı Oda' kararı
- Ünlü dizi senaristi yaşamına son verdi
- Süslü Sülüyü yüce divandan kurtarmak için...
- Erdoğan'ın dili sürçtü! Kürsüde 'Suriye' gafı
- Veyis Ateş 10 milyon euro istedi
- Veyis Ateş hakkında harekete geçildi
- SADAT'tan 'Onur Gencer' açıklaması
- Erdoğan kaybederse planı ne olacak?
- Çift doz 'BioNTech' şartı getirdiler
- Ziraat Bankası'ndan Demirören açıklaması