Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugüne kadar yapılan aşı miktarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam Covid-19 aşı miktarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de aşılama sayısıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Son dakika: Toplam yapılan aşı doz sayısı 71 Milyonu geçti" dedi.
SON DAKİKA: Toplam yapılan aşı doz sayısı 71 Milyonu geçti.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2021
İKİNCİ DOZ SAYISI: 25 MİLYON
Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, 29 Temmuz saat 19.23 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 40 milyon 496 bin 791, ikinci doz aşı sayısı 25 milyon 985 bin 455 oldu.
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