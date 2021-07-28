Sağlık Bakanı Koca: Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında duman etkilenerek hastaneyebaşvuran kişiler hakkında bilgi verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manavgat'taki yangından 62 kişinin etkilendiğini, bunlardan 3'ünün yanık, 2'sinin kırık, 57'sinin de dumana maruz kalma sebebiyle tedavi gördüğünü söyledi.
Koca, "Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı" dedi.
Koca'nın paylaşımı şu şekilde:
"Manavgat’ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun."
Manavgat’ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021
Video Haberler
- TEM'de yol çalışması! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
- Yurttaşlar can havliyle kaçtı
- Endonezya'da yanardağ patladı
- 'Önlemlerimizi almaya başladık'
- Akşener, İYİ Parti'nin son oy oranını açıkladı
- Suçsuzluğunu güvenlik kamerası ortaya çıkardı!
- Büyük şirketlere yalvarmak zorunda kaldık
- Erdoğan'ın eski tarihli göçmen açıklaması gündem oldu
- ATM önünü ringe çevirdiler! Sıra kavgası kamerada
- Evinin banyosunda ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
- Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı
- Harita paylaşıldı: İşte son durum
- Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyenini katletti
- Bir günde bine yakın hekim istifa etti
- Ceyhan'dan tarih verilmesine sert tepki
- Üç bankadan 'emekli' kararı: Anlaştılar
- Durum felaket: Manavgat yanıyor
- 'İstanbul filmi'ni eleştiren videoya sansür
- AKP'li eski vekil CHP'ye geçti
- Ceyhan'dan 'üçüncü doz' açıklaması