Sağlık Bakanı Koca: Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında duman etkilenerek hastaneyebaşvuran kişiler hakkında bilgi verdi.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2021 Çarşamba, 21:12
Sağlık Bakanı Koca: Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manavgat'taki yangından 62 kişinin etkilendiğini, bunlardan 3'ünün yanık, 2'sinin kırık, 57'sinin de dumana maruz kalma sebebiyle tedavi gördüğünü söyledi.

Koca, "Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı" dedi.

Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

"Manavgat’ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun."


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