Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bir doktor hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Kalyoncu'nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Kalyoncu'nun hayatını kaybettiğini söyledi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fedakarca çalışan bir hekim arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Hayat kurtaran bir kardeşimizi yitirdik. Beylikdüzü Devlet Hastanesi başhekimi Dr.Ali Kalyoncu uzun süreden beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Fedakarca çalışan bir hekim arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Hayat kurtaran bir kardeşimizi yitirdik. Beylikdüzü Devlet Hastanesi başhekimi Dr.Ali Kalyoncu uzun süreden beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere camiamızın başı sağ olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2021
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