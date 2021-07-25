Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgını durdurmamız uzun sürebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olunmadan Covid-19 salgınının önlenemeyeceğinin altını çizerek, aşı çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2021 Pazar, 22:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgını durdurmamız uzun sürebilir
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Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19'la mücadele kurallarına uyulmadığı ve aşı olunmadığında salgını durdurmanın uzun sürebileceği uyarısında bulundu.


KOCA: AŞINIZI OLUN


Bakan Koca, "Covid-19’la mücadelenin kurallarına uymaz ve aşımızı hemen ilk fırsatta yaptırmazsak, salgını durdurmak uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez. Aşınızı olun" ifadesini kullandı.


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