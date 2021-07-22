Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Buna göre İstanbul 75.12, Ankara 57.95 İzmir 24.46 oldu.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2021 Perşembe, 19:38
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Koca 10-16 Temmuz 2021 haftalık vaka sayılarına ilişkin yeni haritayı paylaştı. Koca açıklamasında "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız" dedi. 

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu. 

EN FAZLA VAKA 5 ŞEHİRDE GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanı Koca "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale" açıklamasında bulundu.


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