Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Buna göre İstanbul 75.12, Ankara 57.95 İzmir 24.46 oldu.
Sağlık Bakanı Koca 10-16 Temmuz 2021 haftalık vaka sayılarına ilişkin yeni haritayı paylaştı. Koca açıklamasında "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız" dedi.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız. pic.twitter.com/IoOSIR3VRc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
EN FAZLA VAKA 5 ŞEHİRDE GÖRÜLDÜ
Sağlık Bakanı Koca "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale" açıklamasında bulundu.
Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın. pic.twitter.com/8LKN9y8hqw— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021
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