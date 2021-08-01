Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 hastanın görüntüsünü paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım servisinde Kovid-19 tedavisi olurken, "Kovid aşısı olmadım. Keşke olsaydım" diyen bir hastanın videosunu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2021 Pazar, 23:18
Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 hastanın görüntüsünü paylaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, 48 yaşındaki Nurettin Karabük'ün yoğun bakım servisindeki beşinci gününde çekilen görüntüsüne yer verdi.

Karabük'ün virüsü yakınlarına da bulaştırdığını belirten Koca, hastanın "Kovid aşısı olmadım. Keşke olsaydım" sözlerini paylaştı.


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