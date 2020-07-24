Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 tarama sonuçlarını açıkladı

24 Temmuz 2020 Cuma, 10:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye genelindeki Covid-19 tarama sonuçlarını açıkladı. Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."