Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 tarama sonuçlarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki Covid-19 tarama sonuçlarını açıkladı. Koca, "150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye genelindeki Covid-19 tarama sonuçlarını açıkladı. Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."
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