Son dakika... İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı (27 Mart-2 Nisan)
Son dakika... 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Samsun'un ilk sırada yer aldığı listede, İstanbul ikinci sıraya yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her 100 bin kişide illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı. Vaka sayılarının genel anlamda arttığı görülürken en yüksek vaka sayısı 678,72 ile yine Samsun'da görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgilere göre üç büyük şehirdeki vaka sayıları da büyük artış gösterdi. Geçtiğimiz hafta Ankara'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 184,29 iken bu hafta 272,79 oldu. İstanbul'da geçen hafta vaka sayısı 401,62 iken bu hafta 591,45; İzmir'deki vaka sayısı ise geçen hafta 156,48 iken bu hafta 218,88 oldu.
Vaka sayılarının en az olduğu iller ise her 100 bin kişide 23,23 kişi ile Şırnak, 36,72 kişi ile Hakkari, 40,70 kişi ile Şanlıurfa oldu.
Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde" dedi.
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