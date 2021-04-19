Sağlık Bakanı Koca: İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk yüzde 71.4

Sağlık Bakanı Koca, vaka artışının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerinin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı sonrası açıklama yaptı.

Twitter üzerinden toplantı sonrası açıklama yapan Koca, "İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale’de %67,1. Tekirdağ’da %73,5. Kırklareli’nde %69. Yalova’da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor" ifadelerini kullandı.

Koca'nın yoğun bakım doluluk oranına ilişkin paylaşımı şu şekilde: