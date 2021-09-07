Sağlık Bakanı Koca: Risk haritasında Niğde ve Van artık mavi

07 Eylül 2021 Salı, 22:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Risk haritasında Niğde ve Van artık mavi” dedi.



Koca, paylaşımda, “Niğde risk haritamızda artık mavi. İlk doz aşı oranını yüzde 75’in üzerine çıkardı. Kararlılığın şehri Niğde’yi kutluyoruz. Niğde, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler!" dedi.



NİĞDE, risk haritamızda artık Mavi. İlk doz aşı oranını %75’in üzerine çıkardı. Kararlılığın şehri Niğde’yi kutluyoruz. Niğde, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 7, 2021

Koca bir diğer paylaşımında da, "Doğu Anadolu’da mavi illerin sayısı artmaya başladı. Van’da ilk doz aşı oranı yüzde 75’in üzerinde. Van’ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı!” ifadelerine yer verdi.