Sağlık Bakanı Koca: Risk haritasında Niğde ve Van artık mavi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Niğde ve Van'ın Covid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Risk haritasında Niğde ve Van artık mavi” dedi.
Koca, paylaşımda, “Niğde risk haritamızda artık mavi. İlk doz aşı oranını yüzde 75’in üzerine çıkardı. Kararlılığın şehri Niğde’yi kutluyoruz. Niğde, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler!" dedi.
NİĞDE, risk haritamızda artık Mavi. İlk doz aşı oranını %75’in üzerine çıkardı. Kararlılığın şehri Niğde’yi kutluyoruz. Niğde, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 7, 2021
Koca bir diğer paylaşımında da, "Doğu Anadolu’da mavi illerin sayısı artmaya başladı. Van’da ilk doz aşı oranı yüzde 75’in üzerinde. Van’ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı!” ifadelerine yer verdi.
Doğu Anadolu’da MAVİ illerin sayısı artmaya başladı. VAN’DA ilk doz aşı oranı %75’in üzerinde. Van’ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 7, 2021
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